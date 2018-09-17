ЦБ лишил лицензии костромской Аксонбанк

Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у костромского Аксонбанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По величине активов коммерческий банк занимал 286 место в российской банковской системе.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 17 сентября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у… ООО КБ «Аксонбанк»», — говорится в заявлении регулятора.

Ранее зампред Банка России Василий Поздышев заявил, что массированный этап отзыва лицензий в российском банковском секторе завершается, а финансовое оздоровление банковского сектора заканчивается.