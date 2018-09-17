«Ъ»: замглавы ФАС перейдет в «Роскосмос»

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Овчинников перейдет на работу в «Роскосмос», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, близкие к правительству.

По данным источников издания, Овчинников уже написал заявление об увольнении из ФАС в связи с переходом на другую работу. В «Роскосмосе» он станет заместителем главы госкорпорации Дмитрия Рогозина по финансово-экономическим вопросам и бюджетированию. Его должность в ФАС займет экс-замминистра связи Михаил Евраев.

Реклама

В пресс-службе «Роскосмоса» не прокомментировали данную информацию. Сам Овчинников также отказался от комментариев.

Ранее в «Роскосмосе» представили новых космонавтов.