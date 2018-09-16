WSJ узнал сроки введения Трампом новых пошлин против КНР

Президент США Дональд Трамп объявит о введении новых пошлин на импорт китайских товаров 17-18 сентября. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп намерен ввести новые пошлины против Китая на сумму $200 млрд.

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Как отмечается, окончательные детали решения президента США пока отрабатываются.

При этом Трамп готов объявить о введении новых пошлин, несмотря на то, что его советники готовят встречу с представителями КНР.

Ранее Трамп заявил, что Пекин нуждается в заключении торговой сделки с Вашингтоном.