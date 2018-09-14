Центробанк ожидает постепенное снижение цены на нефть до $55

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что ЦБ прогнозирует постепенное снижение цены на нефть до $55 в 2021-2022 годах.

«В базовый сценарий мы закладываем постепенное снижение цен на нефть с текущих высоких уровней до $55 за баррель в 2020-2021 годах», — сказала Набиуллина.

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Она отметила, что этому будет способствовать расширение сланцевой добычи и постепенное смягчение ограничения на добычу нефти.

Ранее сообщалось, что ОПЕК в августе текущего года выполнила соглашение о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) на 115%.

Как стало известно, члены ОПЕК увеличили добычу нефти за указанный период на 0,42 млн баррелей, до 32,63 млн баррелей в сутки.