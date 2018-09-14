Суд в Лондоне вынес решение по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Суд в Лондоне удовлетворил апелляцию Украины по ее долгу перед Россией на общую сумму $3 млрд, передает РИА «Новости».

По имеющимся данным, суд также вынес решение о проведении нового слушания по спору между Россией и Украиной о долге.

«Нынешнее решение на некоторое время откладывает окончательное решение по урегулированию спора между Россией и Украиной», — прокомментировал решение суда министр финансов Антон Силуанов.

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Также он заявил, что Россия намерена обратиться в Верховный суд Англии.

«Надеемся, что следующая инстанция, более высокая инстанция, окончательно примет объективное решение», — добавил Силуанов.

В январе сообщалось о завершении слушания в лондонском суде по долгу Украины перед Россией.