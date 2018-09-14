Банк России ожидает возвращение инфляция к 4% в первой половине 2020 года
Годовая инфляция в России вернется к 4% в первой половине 2020 года. Об этом сообщается на сайте Банка России.
«Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны», — заявил регулятор.
Реклама
Также в ЦБ добавили, что инфляция в России составит 3,8-4,2% к концу текущего года, после чего инфляция достигнет пика в первом полугодии 2019 года.
Ранее сообщалось, что Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%.
В Центробанке подчеркнули, что изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски.