Банк России ожидает возвращение инфляция к 4% в первой половине 2020 года

Годовая инфляция в России вернется к 4% в первой половине 2020 года. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны», — заявил регулятор.

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Также в ЦБ добавили, что инфляция в России составит 3,8-4,2% к концу текущего года, после чего инфляция достигнет пика в первом полугодии 2019 года.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%.

В Центробанке подчеркнули, что изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски.