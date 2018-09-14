ЦБ сообщил об ужесточении денежно-кредитных условий

Денежно кредитные условия ужесточились из-за внешних факторов. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Под воздействием внешних факторов денежно-кредитные условия несколько ужесточились. Существенно выросли доходности ОФЗ. Началось повышение процентных ставок на депозитно-кредитном рынке», — заявил регулятор.

Реклама

Также в ЦБ отметили, что повышение ключевой ставки будет способствовать сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%.

В Центробанке подчеркнули, что изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски.