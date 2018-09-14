ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%

Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых», — говорится в заявлении ЦБ.

В Центробанке подчеркнули, что изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски.

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Отмечается, что Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, что будет с рублем и экономикой, если ЦБ повысит ключевую ставку.