Песков: у властей нет четкого плана по отказу от доллара

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у властей нет четких планов по дедолларизации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что тема дедолларизации активно обсуждается во всем мире.

«Очень многие страны сейчас ведут переговоры, ведут экспертные контакты для того, чтобы предусмотреть и обеспечить сокращение объема долларов при взаимных расчетах, при осуществлении и коммерческих операций, и инвестиционных, и торгово-экономических операций», — сказал Песков.

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Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил о существовании плана по отказу от доллара.

Как стало известно, план состоит из четырех пунктов.