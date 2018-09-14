Пескова спросили о возможном принудительном переводе долларовых вкладов в рублевые

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не рассматривают возможность принудительной конвертации долларовых вкладов в рублевые. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, такого нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще», — сказал Песков.

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Ранее помощница госсекретаря США по экономическим вопросам Маниша Сингх сообщила, что США готовятся ввести в ноябре новые антироссийские санкции из-за инцидента со Скрипалями в британском Солбсери.

По ее словам, российская сторона в данный момент не предоставила доказательств того, что не будет в будущем применять химическое оружие.