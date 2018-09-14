Глава ВТБ рассказал о плане по отказу от доллара

Глава ВТБ Андрей Костин заявил о существовании плана по отказу от доллара. Об этом пишет газета «Известия».

Как стало известно, план состоит из четырех пунктов.

Первым пунктом идет ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты.

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Вторым шагом является перевод крупнейших российских холдингов в отечественную юрисдикцию.

Затем Россия должна максимально перевести на свою площадку размещение еврооблигаций. После чего стране понадобится провести лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы все работали по единым правилам.

Ранее член Совета федерации, зампред комитета по науке Игорь Морозов сообщил, что в ответ на санкции США Россия должна отказаться от использования доллара.