FT: Великобритания усилит борьбу с подозрительными доходами россиян

Глава подразделения Национального криминального агентства по борьбе с экономическими преступлениями Дональд Тун заявил, что власти Великобритании намерены усилить борьбу с подозрительными доходами россиян. Об этом пишет Financial Times.

Он подчеркнул, что агентство собирается увеличить использование ордеров на арест капитала неустановленного происхождения.

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«Мы проверяем дорогостоящие российские активы в Великобритании и выясняем, следует ли обращаться в суд и предъявлять основания для получения ордера на арест капитала неустановленного происхождения в их отношении», — сказал Тун.

Ранее сообщалось, что британские власти рассматривают визовые ограничения для состоятельных россиян.