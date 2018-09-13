Госдеп анонсировал новые «жесткие» санкции против России из-за дела Скрипалей

Помощница госсекретаря по экономическим вопросам Маниша Сингх заявила на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей, что США готовятся ввести в ноябре новые антироссийские санкции из-за инцидента со Скрипалями в британском Солбсери. Об этом сообщает Bloomberg.

По ее словам, российская сторона в данный момент не предоставила доказательств того, что не будет в будущем применять химическое оружие.

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«Мы планируем ввести очень серьезный второй раунд санкций в соответствии с законом», — сказала Сингх.

Помощница госсекретаря добавила, что дедлайн обсуждения по санкциям наступает в ноябре. Также она подчеркнула, что международное сообщество не должно мириться с «поведением» России.

Ранее США уже вводили пакет санкций из-за дела Скрипаля. Они вступили в силу 27 августа.

США ввели очередной пакет антироссийских санкций за якобы причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Официальная Москва отвергает подобные обвинения.