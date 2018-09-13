Новак рассказал о схожих взглядах России и США

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия и США имеют похожие взгляды на то, что энергетика не должна быть инструментом давления. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я рад, что у нас очень похожие взгляды на то, что энергетика не должна быть инструментом давления и потребитель должен иметь право выбирать источники», — сказал Новак на встрече с министром энергетики США Риком Перри.

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Ранее министр энергетики США Рик Перри сообщил, что Соединенные Штаты призывают Россию быть ответственным поставщиком энергоресурсов.

В свою очередь Новак заявил, что Россия готова к поиску выхода из искусственного тупика в отношениях с США на основе принципа равноправия и баланса интересов.