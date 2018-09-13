За неделю международные резервы России снизились на $1,2 млрд и на 7 сентября составили $459,4 млрд против $460,6 млрд на 31 августа. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Объем международных резервов за неделю снизился на $1,2 млрд, или на 0,3%, в результате отрицательной переоценки и на 7 сентября составил $459,4 млрд», — говорится в сообщении.

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли на $2,6 млрд за месяц.