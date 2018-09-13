Порошенко задекларировал $48 тысяч доходов от вкладов в банке

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал около $48 тыс. доходов в виде процентов, которые он получил от вкладов в «Международном инвестиционном банке» (МИБ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в предыдущих данных, внесенных в декларацию в конце августа, президент указал, что получил дивиденды $1,13 млн.

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Ранее сообщалось, что Украинское Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверило декларацию о доходах президента Украины Петра Порошенко за 2017 года.

Как стало известно, нарушений в декларации не было обнаружено.

Кроме того, нарушений не нашли и в декларации министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко.