В офшоре на острове Русский зарегистрирован первый резидент

На территории специального административного региона (САР) на острове Русский был зарегистрирован первый резидент. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе банка «Восточный».

«Finvision Holdings, единоличным бенефициаром которой является Артем Аветисян, стала первым резидентом специального административного региона (САР) в Приморском крае, образованного в рамках ФЗ-291, на острове Русский», — заявили в пресс-службе

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Отмечается, что одной из целей создания специального административного региона на острове Русский является деоффшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам России и владеющих активами в стране.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом о наделении особым статусом острова Русский, для проведения на нем тестирований передовых технологических разработок.