На Украине пообещали никогда не поставлять воду в Крым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что вода с Украины «никогда» не будет поставляться в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

«Мы этого никогда не позволим», — сказал Климкин, когда его попросили прокомментировать возможность поставки воды с Украины в Крым.

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Он подчеркнул, что украинская вода никогда не будет поставляться по контракту, в котором будет написано «Крым, Россия».

Ранее глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти Крыма не рассчитывают на возобновление поставок воды по Северо-Крымскому каналу с Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.