Украинский суд арестовал акции «дочек» российских банков

Апелляционный суд Киева арестовал акции «дочек» ВЭБа, Сбербанка и »ВТБ». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, суд принял данное решение по иску предприятий бизнесмена Игоря Коломойского.

Компании Коломойского потребовали исполнить решение арбитражного суда Гааги по делу о взыскании с России компенсации за утерянную в Крыму недвижимость.

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Отмечается, что кредитным организациям, акции которых были арестованы, запрещено ликвидировать и реорганизовывать юридического лица.

В марте текущего года сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко назвал «вопросом времени» уход российских банков с Украины.

Он также отметил, что этот процесс должен дать возможность обеспечить стабильность функционирования украинской банковской системы и не навредить экономике страны.