Минфин: профицит федбюджета за восемь месяцев составил 1,96 трлн рублей

Профицит федерального бюджета России в период с января по август текущего года составил 1,962 трлн руб. (3,1% ВВП). Об этом сообщается на сайте Минфина.

Как стало известно, доходы бюджета за указанный период составили 12,223 трлн руб. (71,6% от утвержденного законом о бюджете общего объема на текущий год).

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В свою очередь расходы были исполнены на 10,261 трлн руб. (на 61,8% от утвержденного годового объема или на 59,6% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

Отмечается, что больше всего доходов в казну было перечислено Федеральной налоговой службой — 7,5 трлн руб.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что рост ВВП России в третьем-четвертом кварталах 2018 года вряд ли будет выше 1,9%.