В РСПП предложили разделить цифровые активы на три группы

Привлеченные РСПП эксперты разработали версию законопроекта о цифровых активах, сообщил в ходе Восточного экономического форума член правления РСПП, вице-президент «Интерроса» Андрей Бугров. В РСПП создана рабочая группа, которая занимается проблемами цифровизации.

«Экспертным советом рабочей группы… подготовлен законопроект о цифровых активах. Указанный законопроект учитывает интересы всех участников рынка цифровых активов, определяет ключевые понятия в указанной сфере, формирует фундамент для дальнейшего развития цифровых процессов в экономике государства», — сказал Бугров в ходе дискуссии Цифровизация экономики: возможности и перспективы для Дальнего Востока.

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Как уточнила руководитель рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты в Госдуме Элина Сидоренко, речь идет об одном из видений регулирования цифровых активов.

«В отличие от законопроектов, которые сейчас лежат в Госдуме, в этом законопроекте предлагается все цифровые активы рассматривать не только как финансовые активы, а в целом разделить их на три группы. Первая группа – токены, которые будут в большей мере приравнены к ценным бумагам… либо к производным финансовым инструментам. Вторая категория – криптовалюты, у них будет особый статус – и в отношении владельцев криптовалюты, и участников торговли криптовалютами. Это будет совершенно иная история, которой нет в Российской Федерации, и регулирование будет достаточно гладким, последовательным и лояльным. Третья категория – так называемое регулирование цифровых знаков, то есть нефинансовых цифровых активов, которые будут удостоверять заключение между сторонами гражданско-правовых договоров», — сказала она.

По словам Сидоренко, задача рабочей группы – в том числе в том, чтобы помочь бизнесу разобраться, что такое цифровая экономика. Так, в ходе опроса представителей компаний выяснилось, что около трети представляют, что это такое.

«Дело в том, что не все в нашей стране готовы переходить на цифровые технологии. Мы в РСПП проводили опрос, в том числе и среди наших компаний (порядка 600 компаний приняли участие в нашем опросе)… Почти все участники опроса считают свою компанию цифровой, но только 30% представляют, что это такое», — отметил вице-президент РСПП Сергей Мытенков.