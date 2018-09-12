Костин: США используют доллар в качестве оружия

Соединенные Штаты продолжают использовать доллар в качестве оружия, заявил в интервьютелеканалу Bloomberg глава банка ВТБ Андрей Костин.

«Я не первый говорю об этом – это слова бывшего главы Банка Франции Кристиана Нуайе. Когда BNP Paribas оштрафовали на $9 млрд за нарушение санкционного режима (правда, там речь шла о санкциях против Кубы, а не против России), он сказал, что торговать нужно не в долларах, а в нефти, евро или какой-нибудь другой валюте», — отметил Костин.

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«Так что я считаю, что если США продолжат использовать доллар как оружие, то неизбежно не только в России, но и в других странах мы увидим тенденцию к отходу от доллара. На это может потребоваться лет двадцать, но этот процесс обязательно будет происходить», — пояснил он.

«Мы сейчас наблюдаем возможно полный развал системы. Трамп заявил недавно, что Америка может даже выйти из ВТО, если членство в этой организации будет противоречить интересам США. Но я остаюсь при своем мнении. Недавно, выступая в Москве на форуме, я сказал, что наша позиция должна быть такой же: если международная организация действует не в интересах России, какой нам смысл участвовать в ней? Мне такой подход кажется вполне разумным», — сказал Костин.

Он также дал оценку расследованию о приписываемому Москве влиянию на выборы в США.

«Комиссия Мюллера (спецпрокурора по российскому делу. – «Газета.Ru») пытается найти какую-то связь между Россией и Трампом, но она ничего не нашла. Искали русских девушек по вызову - вместо этого нашли двух американок. Нет никаких связей. Для чего было начато это расследование? Это явно мешает Трампу проводить более конструктивную политику в отношении России», — подчеркнул глава ВТБ.

По словам Костина, проблемы в отношениях РФ и США, скорее всего, сохранятся.

«В политике, как и в бизнесе, важно вести переговоры с одним партнёром. Невозможно говорить с сотнями политиков в Конгрессе. Нужно говорить с руководителем, который определяет политику государства. Но мы не видим такого партнера. Даже если господин Трамп хочет сделать что-то, чтобы улучшить отношения с Россией, у него ничего не получается. Он связан решениями Конгресса. В такой ситуации невозможно формировать новую политику. Это и создает множество проблем», — констатировал он.