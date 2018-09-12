В России к 2020 году будет создана единая система учета промышленных отходов

В России к 2020 году планируется создать единую систему учета промышленных отходов первой и второй категорий опасности (отходы первой категории опасности – это те, которые наносят невосполнимый ущерб природе, вторая категория – отходы, ущерб от которых восполним в течение десятилетий). Об этом сообщил сегодня журналистам глава «Росатома» Алексей Лихачев в кулуарах Восточного экономического форума.

Это предусмотрено разработанным Минприроды законопроектом об утилизации данных отходов, который в том числе, наделяет «Росатом» полномочиями федерального оператора по их утилизации. Документ в настоящее время дорабатывается в правительстве, после чего будет внесен в Госдуму.

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«Закон подразумевает три концептуальных момента: первое – это создание как можно скорее на рубеже 2020 года единой системы учета отходов первой и второй категорий опасности», — сказал он.

«Государство должно как минимум видеть, где нарабатываются эти отходы, и иметь их четкий учет и контроль», - подчеркнул он. Второй момент, по его словам, — это создание сети из семи предприятий, которые будут перерабатывать эти отходы.

«Третье – наделение оператора полномочиями по управлению информационной системой, комплексом предприятий», — пояснил Лихачев.

Участие в этой работе соответствует стратегической задаче «Росатома», направленной на повышение выручки от новых продуктов. «У нас нет такой услуги, мы будет это направление развивать. С другой стороны – это полностью соответствует нашим компетенциям, которые за последние десятилетия у нас складываются. Есть конкретные успехи, связанные с ликвидацией ядерного наследия», — добавил он.