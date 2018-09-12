Орешкин рассказал об ожиданиях по росту ВВП России

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что рост ВВП России в третьем-четвертом кварталах 2018 года вряд ли будет выше 1,9%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также напомнил, что министерство ожидает замедления темпов роста ВВП в первом квартале 2019 года.

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«Но тоже каких-то больших положительных сюрпризов от третьего и четвертого кварталов не ждем. Посмотрим. Это связано с возросшей неопределенностью, с ростом волатильности на финансовых рынках. Все это, конечно же, не тот фон, при котором рост может очень серьезно ускориться», — сказал Орешкин на ВЭФ.

Ранее сообщалось, что Росстат повысил оценку роста российской экономики в первом полугодии 2018 года до 1,7%.

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