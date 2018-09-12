Минвостокразвития рассказало о недовольстве контролерами мерами поддержки инвесторов

Меры инфраструктурной поддержки инвесторов на Дальнем Востоке вызывают вопросы у профильных ведомств, признал замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков в ходе Восточного экономического форума. Одна из таких мер — инвесторам при создании нового предприятия предоставляются средства на строительство инфраструктуры или налоговые преференции в зависимости от стоимости объекта инфраструктуры.

«На этот инструмент поддержки «покушений» очень много, как со стороны Счетной палаты, так и со стороны наших коллег из Минфина… Потому что само по себе это понимание того, что ты даришь бюджетные деньги — оно всеми воспринимается именно так», — посетовал Крутиков в ходе дискуссии «Адресная инфраструктурная поддержка бизнеса: что дальше?»

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В настоящее время Минвостокразвития дорабатывает детали таких мер поддержки.

«В (предлагаемом Минвостокразвития) законопроекте есть ограничения в 30% от объема инвестиций инвестора, которые могут быть просубсидированы в виде налоговых преференций. И это, мне кажется, ограничение для Дальнего Востока, потому что здесь нередко бывает и такое, что инвестиции в инфраструктуру превышают инвестиции в сам проект инвестора», — сказал «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» Дмитрий Кудинов.