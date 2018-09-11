В Совфеде пояснили слова Медведева о корректировке пенсионного законодательства

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал слова премьер-министра Дмитрия Медведева о возможности дальнейшей корректировки пенсионного законодательства, передает RNS.

По его словам, необходим оперативный контроль за ходом реализации этого закона не только на федеральном, но и на региональном уровне.

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«Если вдруг понадобится менять региональное или федеральное законодательство, то… возможно, потребуются какие-то изменения», — отметил Рязанский.

Медведев в ходе обсуждения предложений партии «Единая Россия» ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионной системы заявил, что в будущем пенсионное законодательство может быть вновь скорректировано.

Ранее Медведев заявил, что президент России Владимир Путин поддержал разработанный «Единой Россией» пакет поправок к законопроекту об изменении пенсионной системы.