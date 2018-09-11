Рябков: Россия намерена бороться с экстерриториальными санкциями США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва совместно с Тегераном, Пекином и рядом европейских стран продолжит работу по выстраиванию «обороны от экстерриториальных санкций США». Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана вырабатывают комплекс мер для противодействия санкциям США против Тегерана.

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Он также добавил, что данные страны будут бороться против попыток США «сорвать СВПД».

Рябков подчеркнул, что США пытаются сорвать иранскую сделку в «угоду собственным геополитическим мотивам».

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США постоянно посылают Тегерану сообщения с просьбой начать переговоры.