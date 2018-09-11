Малый и средний бизнес получили 121,5 млрд руб. льготных кредитов за 3 года

В период с 2015 по 2017 год малый и средний бизнес в России получили на льготных условиях кредиты на общую сумму 121,5 млрд руб., сообщила Счетная палата. Кредитные средства выдавались в рамках программы Корпорации «МСП», которая предусматривает кредитование уполномоченными банками малого бизнеса под 10,6% годовых, а среднего — 9,6%. Сами банки получают фондирование ЦБ под 6,5% годовых под поручительства Корпорации МСП.

За этот период субъекты малого и среднего предпринимательства получили от Корпорации МСП 4912 гарантий на сумму 44 млрд руб. Корпорация также предоставила 4747 поручительств, по которым Банк России предоставил кредиты 29 уполномоченным банкам на общую сумму 121,5 млрд руб. Из них 62% (75 млрд руб.) пришлось на Сбербанк и ВТБ, указала Счетная палата. При этом Сбербанк и ВТБ только за счет собственных средств предоставили субъектам МСП кредиты на сумму порядка 3 трлн руб.

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«Таким образом, общий объем кредитов, предоставленных всеми банками субъектам МСП в рамках Программы, составил всего 4% от суммы кредитов, предоставленных ВТБ и Сбербанком за счет собственных средств», - сказал аудитор Андрей Перчян.

Уполномоченные банки не использовали общий лимит кредитования, утвержденный ЦБ для реализации программы. На 1 июля 2018 года лимит в 175 млрд руб. использован на 46,6%. Задолженность банков перед ЦБ по кредитам, выданным под поручительство корпорации, составила 81,5 млрд руб., рассказала СП.

Цель программы «6,5» – стимулирование кредитования предпринимателей, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики в приоритетных регионах. Льготная ставка по кредитам ниже рыночной ставки — в 2017 году она 9,6% для среднего бизнеса и 10,6% - для малого.

«Во-первых… наш банк в 2015-2017 годах выдал 313 кредитов 229 компаниям из 55 регионов страны. Во-вторых, целый ряд компаний – наших заемщиков — раздумывал о реализации инвестиционных проектов и принял решение все-таки делать их благодаря удешевлению финансирования в рамках программы. В-третьих, механизм программы позволяет получать решение в короткие и, очень важно, заранее известные сроки», — пояснил старший вице-президент ВТБ Иван Розинский.