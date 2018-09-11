Путин одобрил поправки к проекту об изменениях пенсионной системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что президент России Владимир Путин поддержал разработанный «Единой Россией» пакет поправок к законопроекту об изменении пенсионной системы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Единая Россия» внесла на рассмотрение собственный, разработанный партией пакет поправок, они были также поддержаны президентом и направлены на смягчение последствий вот этих самых довольно сложных пенсионных изменений», — сказал Медведев.

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Ранее сообщалось, что Путин предложил ввести штрафы до 200 тысяч рублей за увольнение возрастных сотрудников.

При этом гражданами предпенсионного возраста будут признаваться те, кому до выхода на пенсию осталось 5 лет или менее.