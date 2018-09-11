Пушков прокомментировал заявление посла Швеции о «Северном потоке — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление посла Швеции в Москве Петера Эриксона о том, что Швеция не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Заявление посла Швеции в Москве о невозможности отмены Швецией уже выданного разрешения на прокладку «Северного потока – 2» ставит точку в этом вопросе: позиция Швеции не изменится, а позиция Дании не имеет решающего значения. Перспективы проекта выглядят надежными», — написал Пушков в твиттере.

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Ранее Эриксон сообщил, что Швеция не сможет остановить реализацию проекта российского газопровода «Северный поток — 2».

Он также добавил, что Швеция уже не может отозвать свое решение по прокладке газопровода в международных водах своей экономической зоны.