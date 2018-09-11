Эксперты предложили метод «кнута и пряника» для перехода России к «зеленой» экономике

С принятием Парижского соглашения по климату «низкоуглеродный фактор» в экономике становится конкурентным преимуществом, считают участники дискуссии «Партнерство правительства и бизнеса – основные направления и перспективы взаимодействия», прошедшей в рамках Второго климатического форума городов в Москве. В связи с тем, что ряд стран на законодательном уровне вводят ограничения для неэкологичной продукции, то крупный российский бизнес уже начал масштабную работу по модернизации производств и переходу к «зеленой экономике», говорится в сообщении Российского партнерства за сохранение климата.



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«У них есть для этого финансовая мотивация, потому что инвесторы уйдут из проекта, если вы не покажете, что ваш проект, с точки зрения влияния на окружающую среду, чистый, зеленый и положительный», — пояснил исполнительный директор исследовательского центра ЭНЕРПО Европейского университета в Санкт-Петербурге Максим Титов

По мнению некоторых экспертов, «традиционная» экономика, основанная на потреблении ископаемых ресурсов, рискует стать атавизмом в ближайшие десятилетия. Так, в Германии показатель солнечной и ветряной генерации во вводе новых мощностей составил почти 100%, в США – 95%. Это заставляет нефтяные компании становиться энергетическими в широком смысле.

В России бизнес в одиночку не может справиться с масштабной «зеленой» модернизацией. Здесь необходимо партнерство с государством, указал представитель «Русала» Алексей Спирин.

«Решением проблемы может стать симбиоз мер принуждения и льгот, а также иных механизмов стимулирования для бизнеса. Члены Климатического партнерства считают, что идеальным вариантом для компаний, которые активно работают в области снижения воздействия на климат, стало бы сохранение затрат на текущих уровнях. При этом, те, кто не хочет двигаться по низкоэмиссионному пути, должны почувствовать ощутимую финансовую нагрузку», — говорится в сообщении.

В ходе голосования эксперты и участники сессии также сочли необходимым перекладывания дополнительных затрат в первую очередь на условных загрязнителей, а не на предприятия, которые инвестируют в «зеленые» технологии.