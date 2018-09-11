Швеция может начать закупать российский мусор

Посол Швеции в Москве Петер Эриксон заявил, что он не исключает, что Швеция в будущем начнет закупать у России мусор. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не знаю, однако это не исключено. Пока мы покупаем мусор у Италии, Англии и Норвегии», — сказал Эриксон.

Реклама

Он также отметил, что это «хорошая и важная» область сотрудничества между странами.

Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что в России необходимо воссоздать массовую сеть приема макулатуры.

Он отметил, что это нужно для того, чтобы прекратить выбрасывание на свалки этого ценного вторсырья.