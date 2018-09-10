Фондовый рынок России закрылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс ММВБ вырос на 0,42% и составил 2331,51 пункта.

Индекс РТС упал на 0,7% до 1043,15 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 31,4 коп., до 80,67 руб., курс доллара увеличился на 83,99 коп., до 69,86 руб., следует из данных ЦБ.

Реклама

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 60,33 коп., составив 74,72 руб.

Ранее сообщалось, что доллар обновил максимум с марта 2016 года.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».