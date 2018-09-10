Минфин не исключает превышения инфляцией уровня в 3,5%

Замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что Минфин допускает возможность превышения инфляцией в стране по итогам 2018 года уровня 3,5%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«То, что мы видели в августе, там повлияла и продовольственная инфляция, и отчасти на нее уже мог повлиять перенос эффекта от курса. Если мы увидим, что более продолжительный эффект на инфляцию со стороны этих факторов, то, возможно, будет чуть побольше, чем 3,5%. Пока мы такие риски склонны считать не очень высокими», — сказал Колычев.

Ранее в Банке России сообщили, что краткосрочные проинфляционные риски в России усилились из-за укрепления доллара США.