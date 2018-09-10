На ВЭФ состоятся встречи молодых дипломатов стран АТР

В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке пройдет Диалог молодых дипломатов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает оргкомитет форума. Будут обсуждаться, в частности, вопросы формирования объективного отношения инвесторов к Дальнему Востоку и совместные проекты в сфере цифровой высоких технологий и глобальной безопасности, которые могут быть интересны молодым дипломатам стран АТР.

«Встреча пройдёт, в основном, в закрытом формате. Она будет посвящена актуальным вопросам международных отношений, цифровизации мировой экономики, реализации инициативы Международной ассоциации молодых дипломатов. Но будут и открытые сессии — в частности, мы планируем организовать встречу делегатов с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым», — уточнил «Газете.Ru» председатель совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.

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В 2017 году во время фестиваля молодежи и студентов в Сочи прошел первый глобальный форум молодых дипломатов.

Восточный экономический форум проводится 11-13 сентября на острове Русский во Владивостоке.