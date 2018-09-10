Курс евро превысил 81 рубль

Курс евро превысил 81 руб. впервые с 1 марта 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара вырос на 19 коп., до 70,1 руб.

Курс евро увеличился на 36 коп., до 81,15 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 98,77 коп., до 80,35 руб., курс доллара увеличился на 77,81 коп., до 69,02 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 87,24 коп., составив 74,12 руб.

Ранее сообщалось, что доллар обновил максимум с марта 2016 года.

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