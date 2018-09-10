Обвиненный в харассменте глава CBS покинул пост

Главный исполнительный директор телеканала CBS Лесли Мунвс покинул пост. Об этом сообщает Reuters.

Мунвс занимал пост главы телеканала на протяжении 20 лет. Временно исполнять обязанности главы CBS будет главный операционный директор Джо Айанелло.

Кроме того, с уходом Мунвса произойдет перестановка в совете директоров телеканала.

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Агентство подчеркивает, что Мунвс покидает CBS на фоне скандала. Несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и харассменте. Тем не менее уголовных дел в отношении главы CBS не возбуждалось.