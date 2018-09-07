Медведев назначил нового торгпреда в Белоруссии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителя министра транспорта Николая Асаула торговым представителем России в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Назначить Асаула Николая Анатольевича торговым представителем Российской Федерации в Республике Белоруссия, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе

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Ранее сообщалось, что Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас обсудили по телефону вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Стороны также обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, а также график предстоящих двусторонних контактов.