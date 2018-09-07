ЦБ рассчитывает, что в России будет 130-150 банков с базовой лицензией

Зампред Банка России Василий Поздышев заявил, что регулятор ожидает, что в России будет 130-150 кредитных организаций с базовой лицензией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы ожидаем около 130-150 банков с базовой лицензией», — сказал Поздышев.

Ранее зампред Банка России сообщил, что массированный этап отзыва лицензий в российском банковском секторе завершается.

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Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что у российской банковской системы две «родовых травмы».

По словам главы Банка России Эльвира Набиуллина, основной объем недобросовестных банков после очистки банковской системы с рынка выведен.