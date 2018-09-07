Катарский фонд QIA увеличил долю в «Роснефти»

Консорциум швейцарского нефтетрейдера Glencore и катарского суверенного фонда QIA завершил сделку по продаже 14,16% акций «Роснефти» структуре QIA.

Об говорится в сообщении Glencore. В результате доля QIA в российской компании возросла до 18,93%.

Таким образом консорциум швейцарского нефтетрейдера и катарского фонда расформирован.

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У Glencore в итоге остается 0,57% акций «Роснефти». В конце июля правительственная комиссия России одобрила увеличение катарским фондом доли в «Роснефти».

Катарский фонд перешёл к прямому владению акциями «Роснефти» неслучайно: стало очевидно, что полтора года назад он осуществил выгодное вложение, ведь акции компании значительно выросли в цене, говорит востоковед, член экспертного совета Союза нефтегазопромышленников России, кандидат экономических наук Эльдар Касаев.

«Теперь у «Роснефти» появился стратегический инвестор — один из самых мощных инвестиционных фондов мира, который знает компанию не понаслышке и понимает, какой потенциал существует у совместных проектов в нефтегазовой сфере, отметил он.

«Катар является для «Роснефти» стратегически весьма выгодным партнером. Эмират лидирует в мире по сбыту сжиженного природного газа, доходы от продажи которого идут и на развитие перспективных проектов в нефтяном секторе. Это учитывают в «Роснефти». В последнее время она успешно взаимодействует с Катаром, показывая другим российским компаниям пример того, как нужно развивать бизнес с иностранными партнерами», — подчеркнул Касаев.