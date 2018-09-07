Голикова: число безработных в России снизилось более чем на 12%

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала текущего года численность безработных в России снизилась на 95,6 тыс. человек. Об этом сообщает RNS.

«Численность безработных в сравнении с началом года снизилась на 95,6 тыс. человек или на 12,3%. За период с 22 по 29 августа 2018 года снижение безработицы произошло в 54 регионах», — сказала Голикова.

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Она также добавила, что в 24 регионах число безработных выросло незначительно, в 7 регионах — осталось на прежнем уровне.

Ранее Голикова сообщила, что долю иностранных работников в российском строительстве предлагается установить в 2019 году в размере 80%.