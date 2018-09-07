Департамент ЦБ назвал причины усиления волатильности рынков России

«Эффект заражения» от финрынков Турции и Аргентины и новые возможные антироссийские санкции США усилили волатильность российских рынков. Об этом сообщается в материалах департамента исследования и прогнозирования Банка России.

«Волатильность на российских финансовых рынках возросла и стала сравнимой с волатильностью в других странах с формирующимися рынками. На нее негативно повлиял «эффект заражения» от финансовых рынков Турции и Аргентины, а также планы по введению новых санкций со стороны США», — заявили в департаменте.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов назвал рубль недооцененным и объяснил, с чем это связано.