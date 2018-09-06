ВЦИОМ выяснил, сколько жителей Дальнего Востока знают о проекте создания судостроительного комплекса «Звезда»

О проекте создания судостроительного комплекса «Звезда» на Дальнем Востоке знают 40% опрошенных, прежде всего жители Дальнего Востока (64%) и Центрального федерального округа (44%).

Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, посвященного оценкам развития судостроения в России.

Реклама

Локализацию производства на дальневосточной судоверфи «Звезда» россияне связывают с появлением новых рабочих мест (57%) и улучшением социально-экономической ситуации на Дальнем Востоке (31%).

Среди прочих ожидаемых эффектов опрошенные называют повышение качества жизни населения Дальнего Востока (28%), укрепление позиции нашей страны на международной арене и развитие международных экономических отношений (26%), а также развитие собственных технологий судостроения (20%).

Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень (Приморский край) консорциумом в составе «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка. После полного ввода в эксплуатацию «Звезда» станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения. В линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тыс. т, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники.

Ранее вице-президент по энергетике, локализации и инновациям «Роснефти» Андрей Шишкин заявлял в интервью «Российской газете», что национальные компании должны строить корабли на национальных верфях. По его мнению, это единственный действенный способ развития судостроительной отрасли.

«На сегодняшний день мы полностью обеспечили портфель заказов «Звезды», который составляет 26 судов. Сформирован он за последние полтора года. Для сравнения портфель заказов на одной из крупнейших судоверфей мира Samsung Heavy Industries составил в этом году 31 судно», — сообщил Шишкин.

«Я очень доверяю «Роснефти», — отметил в свою очередь ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников. — Проект за который берется «Роснефть» будет реализован и не посто реализован, а достойно реализован. Поэтому я считаю что эта верфь будет конкурентно способна. Строить суда мы давно и умели и умеем. Главная проблема, которая была до сих пор - это сами корпуса мы построим, а вот палубные механизмы, вспомогательные механизмы, так как суда строятся небольшими сериями, то этих вещей не хватает. Как раз такие крупные корпорации как «Роснефть» смогут выстроить все правильно. Сделать цех и такой продукции, она тоже окупится но будет загружать и другие производства».