Макрон заявил о закрытии всех теплоэлектростанций во Франции

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о намерении закрыть все теплоэлектростанции во Франции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Франция закроет все теплоэлектростанции для улучшения экологической ситуации.

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Он также добавил, что Франция станет «первой страной, которая сделает это».

В прошлом году французское правительство опубликовало указ о закрытии старейшей атомной электростанции в стране.

Как отмечалось, власти Франции намерены закрыть АЭС в Фессенхайме.