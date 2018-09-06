Кульбачевский рассказал, что может стать драйвером развития экономики города

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Климат Земли в современной экономике зачастую устанавливает правила игры, а также формирует атмосферу бизнес-отношений, заявил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, выступая на Втором климатическом форуме городов.

«На мировых рынках меняется инвестиционный климат, меняются представления инвесторов, кредиторов, потребителей о том, какие товары покупать хорошо, а какие плохо. Углеродоемкий бизнес теряет свои позиции, и в этом есть экономические риски, — отметил он. — Все чаще можно услышать новое понятие «девестмент», когда рискованные активы выводятся из сферы углеводородного сырья».

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«В Москве в рамках новой градостроительной и транспортной политики реализованы целые системы общественных пространств с низкими выбросами, — рассказал Кульбачевский. — Модернизация теплоэнергетического комплекса города позволяет нам заявить, что 2 миллиона москвичей живут в безуглеродном городе. Тем не менее, многие еще воспринимают «экологические коридоры», заданные международными обязательствами, как ограничения экономического развития».

По словам Кульбачевского, в столице внедряются современные технологии и интегрированные сервисы в области прогноза загрязнения воздуха, погоды и климата.

«Но основная цель – это обеспечить самоподдерживающий инновационный цикл. Только тогда можно говорить о построении экономики на основе полного жизненного цикла («циркулярной» экономики). В законодательстве многих стран нормы по этому направлению носят зачаточный характер», — подчеркнул он.

«Роль драйверов должны играть пилотные проекты в области устойчивого развития и энергоэффективной экономики. В мире их счет идет уже на тысячи. Бизнес, потребители, а также скептики от чиновников должны убедиться, что экологичные и энергоэффективные технологии выгоднее, чище, дешевле, если, конечно, смотреть на вопрос не с точки зрения сокращения бюджетных затрат на строительство капитальных объектов, а посмотреть шире — на весь последующий жизненный цикл капитального объекта», — заявил руководитель департамента природопользования.