Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов назвал рубль недооцененным и объяснил, с чем это связано. Об этом он сказал на Московском финансовом форуме, сообщает RNS.

«В целом мы считаем, что сегодня курс рубля достаточно недооценен. Связано это с двумя факторами: как раз с ожиданием вот этой второй волны санкционного давления, с одной стороны; с другой стороны — с нестабильностью на рынках стран с развивающимися экономиками», — сказал Силуанов.

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По его словам, системные иностранные инвесторы стараются уходить с развивающихся рынков, что сказывается и на курсе рубля. При этом вице-премьер подчеркнул, что такая волатильность не должна продолжаться долго.

«В конечном счете, мы вместе с Центральным банком имеем рычаги реагирования на эту ситуацию, в том числе в части покупок валюты для резервов правительства, которые осуществляет ЦБ», — добавил Силуанов.

В четверг, 6 сентября, рубль резко подешевел. Курсы евро и доллара за день подскочили более чем на 1 руб.