Мишустин считает цифровизацию ФНС сравнимой с трендами в бизнесе

Доходообразующие органы государственной власти и бизнес в плане применения цифровых технологий похожи, считает глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. По его словам, если занимающиеся администрированием доходов органы власти не хотят отстать от прогресса, им необходимо создавать экосистему для «клиентов» — налогоплательщиков и участников ВЭД.

«Это делает налоговую и таможенную службу, неважно – я могу назвать любой федеральный орган власти – очень похожими (с бизнесом)… Если говорить об общем, это наша концентрация на новых технологиях и big data», — указал Мишустин в ходе дискуссии «Трансформация налогового и таможенного администрирования в цифровой экономике: новые возможности и вызовы» на Московском финансовом форуме.

Реклама

По его словам, вместе с технологиями меняется и мир.

«Это технологии, которые в последнее время стали доступны всем: это и распознавание речи, это и специальные элементы цифрового двойника – права субъекта, человека либо компании, это сегодня и искусственный интеллект, робототехника и многие другие технологии, о которых мы еще лет 10-15 лет назад еще не подозревали», — сказал Мишустин, напомнив, что технология «Убер» фактически «убила» таксопарки. В частности, в ходе объединения ФНС и ФТС и создания общей экосистемы данных использованы технологии предиктивной аналитики – когда прогнозируются возможные «серые» схемы.

Глава ФТС Владимир Булавин отметил, что к настоящему времени оцифрованы все таможенные режимы и процедуры. «В настоящее время таможенной службой Российской Федерации обрабатывается около 4,5-5 млн таможенных деклараций… Можете себе представить десятки полей, сотни позиций таможенной номенклатуры…» — привел пример Булавин, рассказав, что в системе ежедневно формируется около 30 млн сообщений, используются 2 тыс. каналов связи.