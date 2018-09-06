Минфин нашел 8 трлн рублей на реализацию майского указа

Первый замминистра финансов Леонид Горнин заявил, что Минфин нашел 8 трлн руб. на ближайшие шесть лет на реализацию «майских указов» президента России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Средства на шестилетний период в сумме 8 трлн руб. найдены, они будут спозиционированы по годам в федеральном бюджете», — сказал Горнин.

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Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что новый бюджетный цикл должен быть направлен на реализацию положений майского указа президента.

Он подчеркнул, что не стоит забывать и об обеспечении макроэкономической стабильности и выполнении социальных обязательств.

Как стало известно, власти увеличат объем инвестиций для выполнения майского указа.