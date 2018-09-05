Минэкономразвития сообщило о замедлении роста инвестиций в Россию

Минэкономразвития понизило прогноз по росту инвестиций в Россию с 3,5% до 2,9% в текущем году. Об этом сообщается в материалах министерства.

Как стало известно, на рост инвестиций в основной капитал начиная с апреля оказывало негативное влияние ухудшение настроений бизнеса.

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«Рост инвестиций в основной капитал во втором квартале 2018 года замедлился до 2,8 % год к году по сравнению с 3,6% год к году в первом квартале 2018 года... Особенно выраженным было ухудшение динамики инвестиционного импорта машин и оборудования из стран дальнего зарубежья», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что МЭР понизило прогноз по росту ВВП России.