Минэкономразвития повысило прогноз по средней цене нефти Urals до $69,6 за баррель. Об этом сообщается в материалах ведомства.

Также в министерстве отметили, что ситуация на рынке энергоносителей и динамика цен на нефть в период с июня по август соответствовали ожиданиям Минэкономразвития.

Реклама

В ведомстве считают, что в среднесрочной перспективе плавному снижению цен будет способствовать быстрый рост добычи нефти в США и постепенное увеличение объемов добычи странами ОПЕК+ и Россией.

«С учетом этого Минэкономразвития России по-прежнему ожидает снижения цен на нефть марки Urals до $63,4 за баррель в среднем за 2019 год, до $59,7 за баррель в среднем за 2020 год и до $53,5 за баррель в 2024 году», — заявили в МЭР.

Ранее сообщалось, что средняя цена нефти Urals выросла более чем на 39%.